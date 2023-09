Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks heeft focus op gelijke rechten in het Koninkrijk

WILLEMSTAD – De Nederlandse partij PvdA/GroenLinks heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd in aanloop naar de parlementsverkiezingen op 22 november van dit jaar. De fusiepartij benadrukt de wens om ‘de machtsbalans tussen Nederland en de Caribische landen in het Koninkrijk te herstellen’ en pleit voor het aanpakken van het ‘democratisch tekort.‘

PvdA/GroenLinks vindt dat het hoog tijd is om het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden te herzien, zodat ministers van de Caribische landen bevoegdheid krijgen om Koninkrijks-wetten in te dienen en hierover te stemmen. Tot nu toe ervaren zij een beperkte zeggenschap in beslissingen die invloed hebben op hun eigen landen. Dat moet veranderen, zo staat te lezen in het verkiezingsprogramma.

Geschillenregeling

De Caribische landen binnen het Koninkrijk voeren al meer dan tien jaar strijd voor een geschillenregeling tussen de landen De fusiepartij steunt de invoering van een geschillenregeling tussen de Koninkrijkslanden, met de mogelijkheid van verplichte arbitrage.

Het hebben van een geschillenregeling in het Koninkrijk der Nederlanden is volgens de PVDA/GroenLinks noodzakelijk om geschillen tussen de verschillende Koninkrijkslanden op een vreedzame en juridisch bindende manier op te lossen.

PvdA/GroenLinks wil bijdragen aan de ontwikkeling van deze regio en ondersteuning bieden aan bedrijven en studenten uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De partij benadrukt ook de financiële steun voor onderwijs in de Caribische landen en het delen van kennis.

Het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks legt verder de nadruk op Gelijke rechten voor burgers in het Koninkrijk: De partij wil gelijkwaardigheid tussen Nederlanders in Caribisch en Europees Nederland bevorderen, met specifieke aandacht voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Er wordt gestreefd naar een fatsoenlijk sociaal minimum op de eilanden om armoede te bestrijden en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Slavernijverleden

PvdA/GroenLinks benadrukt het belang van verbinding en herstel in de context van het koloniale en slavernijverleden. Er zal meer aandacht zijn voor dit verleden in het onderwijs, en er worden plannen gemaakt voor een slavernijmuseum in Nederland en het Caribisch gebied. Ook worden 1 juli (Keti Koti) en 5 mei (Bevrijdingsdag) nationale feestdagen.

De partij pleit voorts voor de bescherming van de Waddenzee, de Noordzee en de kwetsbare mariene natuur in Caribisch Nederland als unieke zeegebieden.

Het verkiezingsprogramma benadrukt de inzet voor het welzijn en de ontwikkeling van de Caribische delen van het Koninkrijk, waarbij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad worden gebruikt.

De partij wordt geleid door Frans Timmermans, die de ambitie heeft uitgesproken om de volgende premier van Nederland te worden, waarmee hij Mark Rutte zou opvolgen, die sinds 2010 minister-president is.