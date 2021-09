Verlenging noodwet Curaçao voor drie maanden

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Noodwet is gisteren opnieuw verlengd. Het parlement is met 18 stemmen voor en één stem tegen akkoord gegaan. De verlenging is voor drie maanden.

Op basis van de Noodwet kan de regering maatregelen in het kader van de coronapandemie nemen, zoals bijvoorbeeld een avondklok.

Eerder – in de oppositie – was de MFK tegen het afroepen van de Noodwet, omdat die te ingrijpend zou zijn en dictatoriale bevoegdheden zou geven aan de overheid.

Wat premier Pisas betreft gaat het om een laatste verlenging van de Noodwet. In plaats daarvan moet de bestaande quarantaineverordening en de verordening ter bestrijding van besmettelijke ziekten geschikt worden gemaakt voor de coronapandemie.

Ook de Landsverordening rampenbestrijding wordt aangepast.

