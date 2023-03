Verlichting Koningin Emmabrug ging zaterdag uit in verband met Earth Hour

WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag ging de niet essentiële verlichting van de Koningin Emmabrug (Pontjesbrug) een uur uit om stil te staan bij Earth Hour. Wereldwijd deden miljoenen mensen één uur het licht uit tijdens Earth Hour om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) besloot om dit jaar ook Curaçao te betrekken bij het jaarlijkse initiatief.

Earth Hour is een jaarlijks initiatief van het internationale WWF (World Wide Fund for Nature). Het initiatief begon in 2007 in Sydney als kleinschalige actie die aandacht vroeg voor klimaatverandering. In de jaren daarna is het uitgegroeid tot ’s werelds grootste beweging voor bescherming van de natuur.

Vorig jaar namen miljoenen mensen, bedrijven en organisaties deel in meer dan 190 landen en gebieden. Massaal gaat het licht uit van 8:30 tot 9:30 ’s avonds lokale tijd. Naast het doven van lichten vraagt WWF ook om langer dan 60 minuten iets positief te doen voor de aarde (vandaar het 60+ logo). Dit kan bijvoorbeeld zijn: zwerfvuil in de buurt oprapen, meer recyclen, bomen planten etc.

Het Wereld Natuur Fonds is de drijvende kracht achter Earth Hour in Nederland. Inmiddels worden in het Nederland ook spontaan evenementen georganiseerd. WWF-NL besloot om dit jaar Curaçao ook te betrekken in de organisatie rondom deze grassroots movement. In het Caribisch gebied start de stichting eerst met Curaçao en streeft ernaar om elk jaar uit te breiden naar een ander eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het is belangrijk dat de eilanden ook deelnemen aan Earth Hour, omdat ze allemaal getroffen worden door klimaatverandering. Kleine eilanden zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Door de zeespiegelstijging en de opwarmende aarde is de kans op extreem weer zoals extreme droogte, hevige overstromingen en orkanen groot. Dit heeft een grote impact op de economie van de eilanden, het welzijn en welvaart van de bevolking.