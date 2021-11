Vermiste en ontvoerde Susette Martinus is terecht, twee arrestaties

9 Gedeeld

Susette Martinus is terecht. Het 17-jarig meisje uit Colombia werd zondag ontvoerd toen ze met verlof was bij haar moeder. Suzette zit in de Justitiële inrichting voor heen het GOG.

Gisteren rond de klok van 13.00 uur viel de politie een huis in Sansousi binnen en trof Suzette daar aan. De twee mannen, een 25-jarige Curaçaoënaar en een 28-jarige Jamaicaan werden aangehouden.

Hoe het met Suzette is, zegt de politie niet. Ze is teruggebracht naar de Justitiële inrichting, waar ze verblijft.

In het huis werden naast juwelen en drugs en een vuurwapen ook vals geld gevonden.