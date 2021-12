Vermiste vrouw op Bonaire doodgevonden

KRALENDIJK – Gisteren, aan het begin van de middag is op een kunuku op Bolivia in Bonaire het lichaam gevonden van Benjamina Neuman. De politie zocht de zwakbegaafde vrouw, die sinds 26 november vermist was.

Een uitgebreide zoekactie heeft nu geleid naar de vondst van haar lichaam. De omstandigheden waaronder zij is overleden, zijn niet bekend gemaakt door de politie.

