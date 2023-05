Vermoedelijke schutter Peter R. de Vries op het laatste moment ingehuurd

De vermoedelijke moordenaar van de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries, Delano G., werd pas op het allerlaatste moment ingeschakeld. Slechts enkele uren voordat de liquidatie plaatsvond, nam hij de taak over van de weigerende verdachte Konrad W. Dit blijkt uit ontsleutelde telefoonberichten die zijn opgedoken in het lopende politieonderzoek, zo meldt EenVandaag.

Konrad W., die in september 2022 in Polen werd gearresteerd, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Uit de nieuwe berichten, die door de recherche zijn geanalyseerd, blijkt dat W. oorspronkelijk belast was met de uitvoering van de moord. Op 5 juli 2021 werden door hem en zijn chauffeur Kamil E. al voorbereidingen getroffen en wapens geregeld. Deze informatie wordt ondersteund door gegevens die door de politie zijn geanalyseerd. De Vries op die bewuste maandag niet aanwezig in de RTL Boulevard-studio.

De volgende ochtend, op dinsdag 6 juli, besluit W. echter om zich terug te trekken als huurmoordenaar. Dit is te lezen in de berichten die hij stuurt naar de vermeende moordmakelaar Krystian M. Op 11.38 uur belt M. vervolgens met Delano G., vermoedelijk om te vragen of hij bereid is de moord op Peter R. de Vries uit te voeren. Slechts vijf minuten later deelt de moordmakelaar aan Konrad W. mee dat hij iemand anders heeft gevonden voor de liquidatie.