Vermoedelijke schutter schietpartij Tilburg is man uit Curaçao

TILBURG – De vermoedelijke schutter van de dodelijke schietpartij in Tilburg woensdagavond, heeft zichzelf gemeld. Dat meldt de politie. Het gaat om een 41-jarige man uit Curaçao, die tijdelijk in Nederland verblijft.

De schietpartij gebeurde rond 18.00 uur Nederlandse tijd aan de Ringbaan-Oost. Een andere Curaçaose man, genaamd ‘Lucho’ kwam daarbij om het leven. De man werd onder vuur genomen bij het Esso tankstation en overleed ter plaatse. De politie hield in totaal vijf verdachten aan.

De politie kan niet bevestigen of de schietpartij met fatale afloop te maken heeft met de herdenkingsdienst van de Curaçaose rapper Ruchendell ‘Boechi’ Windster in het nabijgelegen stadion van Willem II.

Rapper

De Curaçaose rapper ‘Boechi’ (30) werd vorige week doodgeschoten in Willemstad. De rapper uit Tilburg woont in Nederland, maakte muziek in het Papiaments en was op het eiland voor optredens.