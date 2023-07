Vermoedelijke verduistering van in beslag genomen sigaretten bij Douane

WILLEMSTAD – In de sociale media en in de pers is al melding gemaakt van verduistering van in beslag genomen sigaretten uit een opslagruimte in het Douanegebouw aan de Handelskade in Punda, zo meldt het ministerie van Financiën.

De in beslag genomen sigaretten waren vooruitlopend op de vernietiging tijdelijk opgeslagen in een daartoe aangewezen opslagruimte. De vermoedelijke verduisterde sigaretten maakten deel uit van een grotere hoeveelheid die door de Douane bij inspecties in beslag zijn genomen wegens het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven accijnszegels.

Bij de herindeling van werkplekken in het Douanegebouw aan de handelskade is in december 2022 een nieuwe opslagruimte aangewezen voor de opslag van in beslag genomen goederen. In diezelfde opslagruimte worden ook kantoorbenodigdheden van de Douane opgeslagen.

De vermoedelijke verduistering is op 29 mei jl. geconstateerd door een dienstdoende douaneambtenaar bij het betreden van de opslagruimte. Het incident is onmiddellijk gerapporteerd aan de desbetreffende teamleider. Van het incident zijn op respectievelijk 28, 29 en 30 juni een relaas, een rapport en een nader rapport opgesteld.

In het relaas en het rapport is aangegeven dat 22 pakken van het merk Marlboro Ice Blast waren vermist en dus vermoedelijk zijn verduisterd. Maar dit aantal wordt achteraf gecorrigeerd in het nader rapport.

Uit een nadere analyse van de beschikbare documentatie blijkt dat er 544 sigaretten, uit een voorraad van 2,054 in beslag genomen sigaretten zijn vermist, bestaande uit 23 pakken Marlboro Ice Blast, 3 pakken Marlboro Gold en 24 losse sigaretten.

De overige inbeslaggenomen sigaretten zijn op 2 juni vernietigd, en van die vernietiging is op 28 juni een proces-verbaal opgemaakt.

Er is aangifte gedaan van het voorval. In het belang van het onderzoek doet de Douane vooralsnog geen verdere mededelingen.