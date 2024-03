Vermoorde vrouw in bos bij Watamula woonde in Brievengat

WILLEMSTAD – De vrouw die donderdag in de late ochtenduren dood werd gevonden in de mondi bij Watamula komt uit de wijk Brievengat en is moeder van vier minderjarige kinderen. Dat meldt de Èxtra. De politie heeft nog geen details vrijgegeven over haar identiteit.

Op sociale media circuleert een bericht dat viraal gaat, waarin het slachtoffer op 17 februari schreef dat ze ziek was en iedereen waarschuwde voorzichtig te zijn.

Volgens haar Facebook-pagina had het slachtoffer een beperkte mentale capaciteit en was het haar gewoonte om soms dagenlang van huis weg te blijven, waarna ze weer terugkeerde. Daarom dachten familieleden in eerste instantie niet dat er iets ernstigs aan de hand was toen ze weer eens voor enkele dagen verdween.

Bronnen dicht bij het slachtoffer melden dat ze regelmatig werd mishandeld door haar partner, zegt de ochtendkrant. Alles wijst erop dat het lichaam enkele dagen in het bos heeft gelegen en al in een vergevorderde staat van ontbinding was. Familieleden zouden het slachtoffer aan haar tanden hebben herkend.