Verkeer Verongelukte scooterrijder lijkt file te willen passeren Redactie 22-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De jongen die gisteren op zijn scooter ter hoogte van Ackerman op de Sta Rosaweg verongelukte, lijkt op videobeelden van beveiligingscamera’s een file te willen passeren. Op het moment dat hij naar links uitwijkt, komt hij in botsing met een rode Toyota Yaris, die in de richting van Sta Rosa reed. De politie heeft nog geen verklaring afgegeven.

De klap is zo hard, dat zijn scooter in omgekeerde richting over het wegdek schuift in de richting waar de jongen vandaan kwam.

Het slachtoffer lag daarna bewusteloos op de weg met een bloedende hoofdwond, vermoedelijk was hij op slag dood. Het ambulancepersoneel dat ter plaatse kwam, kon niets meer voor hem doen. Hij is het vierde dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer op Curaçao.

Volgens politie-informatie is het slachtoffer geïdentificeerd, maar zijn identiteit kan nog niet vrijgegeven worden. Het Verkeersdepartement onderzoekt de oorzaak van het ongeval.