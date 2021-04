Veroordeling David Statie blijft in stand

WILLEMSTAD – David Statie blijft schuldig, maar krijgt wel minder straf. Zijn zaak heeft volgens de Hoge Raad te lang geduurd.

In Eerste aanleg werd hij vrijgesproken van moord bij discotheek Spoonz in 2018 en tot vier jaar cel veroordeeld voor verboden wapenbezit. Maar in hoger beroep werd hij wel schuldig bevonden aan moord en kreeg 16 jaar cel. Alle overige gronden in de veroordeling blijven overeind. Statie krijgt waarschijnlijk 6 maanden strafvermindering.

