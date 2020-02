13 Gedeeld

Kralendijk – Op Bonaire is een 35-jarige man veroordeeld voor sex met twee minderjarigen. Hij moet 4 jaar zitten, een half jaar daarvan is voorwaardelijk.

De slachtoffer zijn 12 en 15. Voor een derde slachtoffer vond het hof onvoldoende bewijs. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij had seks met de slachtoffers in zijn auto. Die is in beslag genomen en door de rechter verbeurd verklaard. Ook moet de verdachte aan de beide slachtoffers een schadevergoeding betalen.