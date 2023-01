Veroorzaker dodelijk ongeluk bij Gato moet volgens OM vrijuit gaan

WILLEMSTAD – De man die op 16 april vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Weg naar Westpunt ter hoogte van Gato treft volgens het Openbaar ministerie geen blaam. Er is geen bewijs gevonden dat de verdachte chauffeur roekeloos reed.

Zijn rijgedrag net voordat het ongeluk gebeurde leek op die van iemand die aan de telefoon zat, maar die is door de politie niet onderzocht, zodat er voor dat scenario geen bewijs is, zo bleek gisteren tijdens de zitting.

De vrouw die bij het ongeluk om het leven kwam was de toen 51-jarige Ludwina Isenia, een medewerkster van Cost-u-less. Zij heeft volgens haar kind, die in de auto zat en het ongeluk overleefde de slingerende bewegingen van haar tegenligger gezien.

Daarop heeft zij boven op haar remmen gestaan en hard getoeterd, maar de verdachte chauffeur reageerde niet, remde niet en knalde zo frontaal op haar weghelft op haar auto.

De verdachte zegt zich weinig van het ongeluk te herinneren. Mogelijk was hij in slaap gevallen of had hij een black-out. Feit is dat het dodelijke slachtoffer het ongeluk heeft aan zien komen, maar de verdachte chauffeur niet. Omdat er geen bewijs is voor onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag en het ongeluk volgens het OM iedereen had kunnen gebeuren, vroeg de officier van justitie vrijspraak. De rechter doet op 1 februari uitspraak.