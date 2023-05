Veroorzaker dodelijk ongeluk talud Julianabrug hoort eis van negen maanden voorwaardelijk

WILLEMSTAD – De 25-jarige man die net voor Kerst in 2021 een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij de talud van de Julianabrug is aangeklaagd vanwege rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol en roekeloos rijgedrag. Het openbaar Ministerie eist negen maanden celstraf en een rijontzegging van twee jaar en 240 uur gemeenschapsdienst, met een proeftijd van twee jaar.

Bij het ongeluk belandde een van de auto’s op de Arubastraat onder de brug. De verdachte reed die dag naar de Spoedeisende Hulp in het Curaçao Medical Center met een man die kort daarvoor slachtoffer was geworden van een schietpartij in de Kintjan-wijk.

De verdachte raakte ernstig gewond bij het ongeluk, terwijl de medepassagier met schotwonden, genaamd Miguel Marte Peguero, geboren op 12 augustus 1995 in de Dominicaanse Republiek, zijn leven verloor.

Rechtbank

Gisteren verscheen de verdachte voor de rechter om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Hij legde uit dat hij die dag op een feest in Acoya was en toen hij naar zijn auto wilde gaan, hoorde hij een schot en daarna iemand zijn naam drie keer roepen.

Op het moment dat hij in zijn auto stapte, sprong een vriend van hem ook in de auto en vroeg hem om weg te rijden omdat er op hem geschoten wed. Volgens de verdachte reed hij weg van Acoya, via Saliña, om de brug op te gaan.

Onderweg vroeg het slachtoffer om hulp omdat hij zich koud voelde en smeekte hij om niet te sterven. Volgens de verdachte raakte hem dat diep en probeerde hij het slachtoffer gerust te stellen door te zeggen dat ze bijna in het ziekenhuis waren en dat hij kalm moest blijven. Maar door de schok verloor hij de controle over het voertuig, vloog over de vangrail en belandde op de Arubastraat met fatale gevolgen. Hij herinnert zich niets meer van die dag.

Vier kogels

Volgens het autopsierapport was het slachtoffer door vier kogels geraakt, maar geen van die kogels was levensbedreigend. Wat uiteindelijk tot zijn dood heeft geleid, was het gevolg van het ongeval en de impact waarmee de auto de brug afschoot. Het slachtoffer droeg geen veiligheidsgordel.

Ook de verdachte raakte ernstig gewond, maar hij droeg zijn veiligheidsgordel wel. Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij met honderd kilometer per uur reed, maar gisteren zei de verdachte dat hij slechts zestig kilometer per uur reed.

Daarnaast beweerde hij dat hij die dag slechts één drankje had gedronken, maar toen het alcoholpercentage in zijn systeem werd gemeten, bleek het 1,0 mg/ml te zijn, wat overeenkomt met vier drankjes, en dat is te veel volgens de wet als iemand gaat rijden.

Wat betreft het rijbewijs, verklaarde de verdachte dat hij bezig was met het behalen ervan, maar op de dag van het incident had hij het nog niet in zijn bezit.

Niet bewust

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het ongeluk niet bewust veroorzaakt en kan niet worden bewezen dat hij zich bewust was van het gevaar waarin hij verkeerde.

Naar aanleiding van het verzoek van de advocaat van de verdachte om opheldering over de betonnen afscheidingen, die verondersteld worden te dienen ter voorkoming van dergelijke ongevallen, liet de officier van justitie weten dat er normaal gesproken zeven tonnen aan de andere zijde van de leuning staan, dan vijf en vervolgens drie.

De tonnen worden met zand gevuld en zouden voertuigen tegen kunnen houden die met een snelheid van maximaal 113 kilometer per uur naderen. Maar, sinds COVID-19 zijn er geen nieuwe tonnen meer in de opslag beschikbaar en functioneert het systeem niet.

De rechter doet over drie weken uitspraak.