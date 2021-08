Verplichte PCR of antigeentest voor reizigers naar St. Maarten

2 Gedeeld

PHILIPSBURG – Het ministerie van Gezondheidszorg van Sint-Maarten maakte gisteren bekend dat iedereen die naar Sint-Maarten reist verplicht een PCR- of antigeentest moet laten afnemen. De verplichting geldt ook voor ingezetene en volledig gevaccineerde reizigers.

De maatregel gaat op maandag 16 augustus in. Volgens het ministerie is de maatregel noodzakelijk totdat de besmettingscijfers weer onder controle zijn. Op dit moment zijn er in Sint-Maarten 3,088 mensen positief getest op het coronavirus.

