Verplichte quarantaine Curaçaoënaars is illegaal

Willemstad- De verplichte quarantaine voor terugkerende Curaçaoënaars is tegen de wet. Dat mag volgens juristen alleen maar als je ziek bent.

Opsluiten in een hotel en het zelf laten betalen daarvan is ook niet toegestaan. Op dit moment wordt iedereen verplicht voor 14 dagen in een hotel opgesloten vanwege Corona.

De Raad van Advies, die de regering adviseert op wetgeving, heeft gezegd dat de quarantaine wetgeving zo verouderd is, dat die niet meer gebruikt kan worden. Dat advies heeft het ministerie van Volksgezondheid naast zich neergelegd.