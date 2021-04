Verplichte quarantaine op Bonaire

KRALENDIJK – Reizigers uit Latijns-Amerika en andere landen met een vliegverbod gaan vanaf vandaag in centrale quarantaine. En dat gebeurt ook nog eens op eigen kosten. Het gaat onder meer om passagiers uit Argentinië, Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Suriname, Engeland en Zuid-Afrika.

Kinderen tot 13 jaar die met volwassenen meereizen, gaan ook in quarantaine. Na vijf dagen kan daar een einde aan komen, na het overleggen van een negatieve PCR-test. Die moet overigens ook bij aankomst worden getoond. Kosten voor verblijf kunnen oplopen tot 100 dollar per persoon per dag. De maatregel is in ieder geval tot 16 april van kracht.

