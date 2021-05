Versoepeling, maar niet met controles

8 Gedeeld

WILLEMSTAD – De avondklok mag dan gisteren verruimd zijn, eergisteren werden toch nog vijf zaken beboet door de Inspectie van Economische Zaken.

Dat gebeurde in Mahuma, Jandorèt, Bullenbaai, Pietermaai en Punda. De problemen zijn elke keer hetzelfde: barretjes, winkels en restaurants die open blijven en klanten die voor de zaak blijven hangen, al dan niet met eten en drinken bij zich. In Oost-Jongbloed werd een illegale bar gevonden in een woonhuis.