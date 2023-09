Versterkte samenwerking tussen defensie in Caribisch gebied en Colombia

WILLEMSTAD – Het stationsschip Zr.Ms. Groningen heeft afgelopen week Cartagena, Colombia bezocht. De focus van dit bezoek lag op de voorbereiding van gezamenlijke maritieme oefeningen en het versterken van veiligheidssamenwerking in de Caribische regio.

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen en het Colombiaanse ARC Victoria hebben op donderdag 21 september gezamenlijk de haven van Cartagena verlaten voor oefeningen op open zee. Hierbij werden onder andere basiscommunicatievaardigheden en manoeuvreeroefeningen getest.

Voorafgaand aan de maritieme oefeningen hield commandeur Walter Hansen, de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, een receptie aan boord van het patrouilleschip. Onder de gasten bevonden zich vertegenwoordigers van de Colombiaanse Marine, lokale autoriteiten, Nederlandse bedrijven en de Nederlandse gemeenschap in Cartagena.

Colombia speelt een cruciale rol als veiligheidspartner van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribische gebied. Met grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugssmokkel, die de stabiliteit in de regio bedreigt, is deze samenwerking essentieel voor het bevorderen van internationale veiligheid en stabiliteit.