Vertrekhal Sint-Maarten eindelijk af, opening 1 november

SIMPSON BAY – De nieuwe vertrekhal van de Princess Juliana International Airport op Sint-Maarten, inclusief nieuwe luchthavenwinkels, is af. De opening staat gepland op 1 november.

Dit is deze week aangekondigd door het luchthavenbedrijf, dat oorspronkelijk van plan was om de renovatie in februari 2023 af te ronden.

De totale herbouw van het terminalgebouw, dat door orkaan Irma in 2017 werd verwoest, wordt geopend volgens een gefaseerde aanpak.

Eerste fase

“Elke fase richt zich op specifieke gebieden om een naadloze luchthavenexploitatie gedurende het hele project te garanderen, legt een woordvoerder van de luchthaven uit. “De eerste fase omvat de voltooiing van deze ultramoderne vertrekhal.”

De nieuwe vertrekhal, inclusief nieuwe luchthavenwinkels, is voorzien van ultramoderne voorzieningen, ruime wachtruimtes, geavanceerde beveiligingscontroles en gestroomlijnde instapprocedures, aldus de luchthaven.

“Daarna staat de incheckhal op het programma, die in december wordt geopend. De incheckhal maakt gebruik van moderne technologieën en ontwerpprincipes om een naadloos incheckproces en een uitnodigende omgeving voor reizigers te creëren.”

Aankomst

De luchthavenbeheerder kondigde verder aan dat aankomende passagiers vanaf oktober worden verwelkomd in een nieuwgebouwde tijdelijke aankomstfaciliteit.

Dit gebouw is uitgerust met alle benodigde voorzieningen en diensten, inclusief immigratiebalies, een bagage-afhaalgebied en douanefaciliteiten, aldus de luchthaven.

De bouw van de definitieve aankomsthal wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 afgerond, ruim op tijd voor de zomerreizen.”