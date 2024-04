Sint Maarten Verwarring over aantal ministerkandidaten in Sint Maarten Dick Drayer 28-04-2024 - 1 minuten leestijd

Gouverneur Ajamu Baly van Sint Maarten | Foto: Daily Herald

PHILIPSBURG – In Philipsburg heerst onduidelijkheid over het aantal kandidaat-ministers dat vrijdag 3 mei beëdigd zal worden. Volgens een recente verklaring van de Gouverneur van Sint Maarten, Ajamu Baly zouden er zeven ministers beëdigd worden. Maar formateur Luc Mercelina benadrukt in een persverklaring dat er negen kandidaat-ministers in zijn eindrapport zijn opgenomen.

De verwarring ontstond na een eerder persbericht van de Gouverneur, waarin slechts melding werd gemaakt van zeven kandidaten. Luc Mercelina heeft hierop gereageerd door de juistheid van het aantal van negen kandidaat-ministers te bevestigen, zoals vastgesteld na grondige beraadslagingen en overwegingen tijdens het formatieproces.

Deze discrepantie roept vragen op, vooral omdat de Gouverneur naar verluidt niet wil tekenen voor twee kandidaten, Christophe Emmanuel en Raeyhon Peterson, die eerder waren voorgedragen voor de ministersposten van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (ECYS) en VROMI (Openbare Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur). Ondanks hun voordracht en het recht op een ministerspost volgens Artikel 34 en 36 van de Staatsregeling, blijft het onduidelijk waarom zij mogelijk uitgesloten worden van beëdiging.

De situatie blijft gespannen en onzeker tot de officiële beëdigingsceremonie op 3 mei, waar de uiteindelijke samenstelling van het nieuwe kabinet duidelijk zal worden.