Verzoek gedetineerde om onder elektronisch toezicht gevangenis te verlaten afgewezen

WILLEMSTAD – Een gedetineerde in Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) heeft een verzoek ingediend om de gevangenis onder elektronisch toezicht te mogen verlaten.

De minister van Justitie heeft besloten het verzoek niet te honoreren. De reden hiervoor is dat de gedetineerde meerdere regels zou hebben geschonden, schrijft het Antilliaans Dagblad.

De kwestie wordt nu voorgelegd aan het Hof. Bij de gedetineerde zou in 2019 een mobiele telefoon en een earpiece in zijn cel zijn aangetroffen. Dit is in strijd met de Ministeriële Beschikking voor het toepassen van elektronisch toezicht. Tevens heeft hij regels van de reclassering geschonden.

