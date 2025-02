Onderwijs Vespucci College doneert aan ‘Un Smail Pa Korsou’ Maarten Schakel 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Vespucci College heeft tijdens een kerstactie 7000 gulden opgehaald voor ‘Un Smail Pa Korsou’, schrijven ze in een persbericht. ‘Un Smail Pa Korsou’ is een project waarbij diverse tandartsen de wijken in gaan om kosteloos gebitsbehandelingen te doen.

Vlak voor Kerstmis 2024 heeft het Vespucci College haar jaarlijkse Kerstival gehouden. Tijdens dit Kerstival waren er optredens van alle leerlingen, werden er eigen gemaakte kerstspullen verkocht en was er ook een grote sponsorloop voor de 3 goede doelen die gekozen waren. Aan een van de goede doelen, Un smail pa Korsou, heeft de school deze week een cheque van 7000 gulden overhandigd.



Het project ‘Un smail pa Korsou’ (een glimlach voor Curaçao) geeft voorlichting, voert gebitscontroles uit en deelt gebitsverzorgende pakketten

uit aan kinderen voor wie het hebben en verzorgen van een gezond gebit niet vanzelfsprekend is. Door het geven van voorlichting wordt volgens de stichting bewustzijn gecreëerd rondom mondgezondheid. Het project draait volledig op sponsoren en vrijwilligers.