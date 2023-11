Vesuhely Americaan met ‘Manchá Ku Goso’ in het Curaçao Museum

WILLEMSTAD – Het Curaçao Museum opent vanavond om 19.00 uur de baanbrekende tentoonstelling Manchá Ku Goso van de bekende lokale kunstenares Vesuhely Americaan. Deze expositie belooft een diepgaande blik te werpen op het thema identiteit en zelfacceptatie, een onderwerp dat volgens het museum zowel in Curaçao als wereldwijd van groot belang is.

Americaan, bekend om haar reflectieve benadering van kunst, gebruikt haar werk om dieper in te gaan op menselijk gedrag en identiteitsvragen. Haar interesse in identiteit is mede ingegeven door haar achtergrond: opgegroeid op Curaçao, een eiland met een sterke katholieke invloed en een smeltkroes van culturen.

Dit bracht haar ertoe om vragen over identiteit te onderzoeken, iets wat in haar nieuwe project Manchá Ku Goso sterk naar voren komt. De titel, die in het Papiaments ‘gevlekt met plezier’ betekent, verwijst naar het idee van imperfectie en zelfacceptatie.

Gedurende twee jaar werkte Americaan aan haar persoonlijke ontwikkeling en merkte ze dat veel vrouwen om haar heen worstelden met vergelijkbare onzekerheden en zelfbeeldproblemen.

Door gesprekken met vrouwen tussen de 18 en 35 jaar en door samenwerking met de nationale softbalploeg heeft ze een artistieke benadering ontwikkeld die zowel wetenschappelijk als intuïtief is.

In haar werk gebruikt Americaan diverse kunstvormen zoals schilderen, schrijven en dansen. Deze benadering creëerde een veilige ruimte waarin vrouwen konden reflecteren, zichzelf uitdrukken en vragen stellen over hun identiteit. Dit proces hielp Americaan ook bij haar eigen zoektocht naar een evenwicht tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ versie van zichzelf, waarbij ze het streven naar perfectie losliet.

De tentoonstelling is niet alleen een artistieke uitdrukking van Americaan’s persoonlijke reis, maar ook een herkenbaar verhaal voor velen die leven in een wereld waar perfectie vaak als maatstaf wordt gesteld door media en sociale omgevingen.

Het Curaçao Museum nodigt iedereen uit om vanavond de opening van Manchá Ku Goso bij te wonen en deel te nemen aan dit – naar eigen zeggen – krachtige verhaal van zelfontdekking en transformatie.