Vidanova Bank tijdelijk verstoken van dollar transacties 

WILLEMSTAD – De Vidanova Bank kan vanaf komende donderdag 13 januari tijdelijk geen dollar transacties uitvoeren.

Reden is dat de buitenlandse Reserve Trustbank, die valutadiensten afhandelt met Vidanova, de samenwerking heeft opgezegd. Zelf zegt Vidanova daar niets aan te kunnen doen. De Centrale Bank is als toezichthoudende instantie op de hoogte gesteld.

Voor uitgaande USD-transacties verwacht Vidanova volgende week al een oplossing te hebben. Een nieuwe corresponding bank wordt gezocht, zodat alle in- en uitgaande dollartransacties weer als normaal geleverd kunnen worden. Voor wat betreft transacties in andere vreemde munteenheden is niets gewijzigd.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures