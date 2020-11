Vier bedrijven gesloten na controle

1 Delen

Willemstad – Bij controles afgelopen weekend heeft de Inspectie vier etablissementen gesloten. Zes kregen een waarschuwing.

In totaal werden 33 zaken bezocht. Bij een bedrijf in de Fuikstraat hield de politie vier verdachte mannen aan waarvan er een cocaïne bij zich had.

Zaterdag zijn acht zaken gecontroleerd. Twee bedrijven voldeden niet aan de vereiste sluitingstijd. Hier waren na acht uur nog klanten aanwezig.

Bij een ander bedrijf was geen voorziening getroffen om mensen op sociale afstand te houden.

