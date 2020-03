1 Delen

Willemstad – Aruba heeft nu vier bevestigde corona-patienten. De laatste case gaat om een Amerikaanse toerist die samen met zijn vrouw sinds vorige week op vakantie is.

De derde case zorgde maandag voor bezorgdheid bij de Arubaanse gezondheidsautoriteiten omdat het een Arubaanse huisarts betrof. Zij werkt in een praktijk met nog twee artsen. Alle drie zitten nu in isolatie. Patiënten van de drie artsen zijn opgeroepen om te onderzoeken of ze ook zijn besmet.