Zoek je floatie alvast op want over een paar weken is het weer Fuikdag. Lekker dobberen met een drankje in je hand, genieten van de muziek en de mensen om je heen. Iedere eerste zondag van het nieuwe jaar is het weer zover, in 2025 dus op zondag 5 januari. Lees hier handige tips en waar je een plek op een boot kunt boeken en vier Fuikdag op Curaçao .

Wil je ook Fuikdag eens meemaken, boek dan nu snel het speciale Fuikdag arrangement. Naast de vluchten van en naar Curaçao is het verblijf inbegrepen, en nog belangrijker: een plek op één van de deelnemende boten! Tijdens Fuikdag word je opgehaald vanaf jouw accommodatie en naar de boot gebracht. Daar kun je de hele dag feest vieren! Want alle alcoholische en non-alcoholische dranken (open bar) zijn bij de prijs van het arrangement inbegrepen! Natuurlijk word je na het evenement ook weer teruggebracht bij jouw accommodatie. Bij het Fuikdag arrangement heb je de keuze om te verblijven in twee verschillende accommodaties: Bon Bini Seaside Resort of Livingstone Jan Thiel Hotel.

Natuurlijk kun je ook zelf een plek op één van de boten regelen voor Fuikdag. Je vindt dan de beste aanbiedingen voor vakanties naar Curaçao bij deze reisorganisatie.

Voorbereidingen voor een perfecte Fuikdag

Fuikdag is het grootste, ongeorganiseerde drijvende feest van het Caribisch gebied waar je bij moet zijn. Op het evenement komen altijd heel veel mensen af, waaronder toeristen en bewoners van omliggende eilanden, dus gezelligheid gegarandeerd. Het evenement wordt gevierd in de Fuikbaai, die aan de zuidwest zijde van Curaçao ligt. Fuikbaai is alleen per boot toegankelijk dus hier volgen al de eerste tips:

Zorg dat je op tijd een boot huurt

Wil je zelf per boot naar de Fuikbaai varen om daar Fuikdag te gaan vieren? Zorg dan dat je ruim voor het evenement een boot hebt gehuurd. Fuikdag is bijzonder populair, er komen watersporters vanuit de wijde omgeving om het feest mee te maken. Velen komen met hun eigen boot of jacht, maar er komen ook veel toeristen per vliegtuig naar Curaçao en huren ter plekke een boot. Regel op tijd een boot voor Fuikdag

Zorg voor genoeg reddingsvesten aan boord

Er zijn een aantal regels op Fuikdag, zo moet je in bezit zijn van voldoende reddingsvesten. Dat betekent dat er voor iedereen aan boord een eigen reddingsvest moet zijn. Vaar je met jouw eigen boot en neem je gasten mee aan boord, zorg er dan voor dat ook zij een reddingsvest hebben.

Geen eigen boot, regel op tijd een plekje

Is het je niet gelukt om nog een boot te huren of vaar je liever niet zelf? Niet getreurd, er zijn altijd mogelijkheden om mee te varen met iemand anders. Er zijn veel bedrijven die georganiseerde tours aanbieden tijdens Fuikdag, vaak gaat het om all-in arrangementen, dus hapjes en drankjes zijn allemaal inclusief. Voor deze georganiseerde tours worden forse prijzen gevraagd, een kwestie van vraag en aanbod. Maar misschien ken je wel iemand met een boot? Wellicht kun je met hem/haar meevaren, dat scheelt je behoorlijk in jouw portemonnee. Neem een fantastische floatie mee naar Fuikdag

Scoor de meest fantastische floatie

Ok, je hebt jouw plek aan boord van een boot geregeld, nu kun je op zoek naar een fantastische floatie. Want, zonder een floatie natuurlijk geen Fuikdag. Tijdens Fuikdag draait het uiteraard om zien en gezien worden en hier geldt, hoe gekker, hoe beter. Wil je ronddobberen op een opblaasbare flamingo of unicorn of zoek je iets originelers? Hier koop je de gaafste floaties.

Bedenk van te voren ook even waar en wanneer je jouw floatie gaat opblazen. Is er wellicht een pomp aan boord van de boot waar je mee naar Fuikdag gaat? Of zul je jouw opblaasfiguur vooraf al met lucht moeten vullen?

Wat moet je meenemen naar Fuikdag?

Afhankelijk van of je een georganiseerde all-in tour hebt geboekt of dat je zelf met vrienden op een gehuurde boot stapt, neem je hapjes en drankjes mee. Tijdens Fuikdag mag er geen alcohol verkocht worden, dus zorg zelf voor voldoende koude biertjes. Wat sowieso niet mag ontbreken is voldoende water, je wilt namelijk niet uitdrogen tijdens Fuikdag. Drink dus, tussen de wijntjes en biertjes door, voldoende water. Vergeet je zonnebril niet mee te nemen

Het is niet toegestaan om muziek af te spelen van drijvende podia tijdens Fuikdag. Maar aangezien tijdens de afgelopen edities van het evenement zich wereldberoemde DJ’s aandienden, die het publiek vermaakten met hun beats, is het verstandig om gehoorbescherming te dragen. Net als op andere festivals kan het volume behoorlijk hoog zijn en is het dus verstandig om je gehoor goed te beschermen.

Zonnebrandcrème, het lijkt voor de hand liggend, maar wordt vaak toch vergeten. Je ligt bijna de hele dag op je floatie in de felle zon te dobberen. Op het water is het heerlijk koel, mede door een verkoelend windje. Alleen ’s ochtends even insmeren met zonnebrandcrème is niet voldoende, zorg dat je goed beschermd blijft gedurende de dag.

Zien en gezien worden, daar draait het mede om tijdens Fuikdag. Dus je wilt wel leuk voor de dag komen. Scoor nog even snel een nieuwe zwembroek of hippe bikini en vergeet ‘m vooral niet mee te nemen. Vergeet ook niet een goede zonnebril op te zetten, om jouw ogen te beschermen en om jouw outfit compleet te maken. Maak leuke ‘selfies’ op en onder water

Last but not least, neem je Go Pro -als je die hebt- mee om alle festiviteiten in en onder water vast te leggen. Beschik je niet over een Go Pro, dan kun je ook een waterdicht hoesje voor je smartphone aanschaffen. Het hoesje beschermt jouw smartphone wanneer ie onverhoopt in het water zou vallen. En door het gebruik van het hoesje kun je toch leuke selfies in het water of vanaf jouw floatie maken, die je later kunt delen op social media. Fuikdag Foto: Antilliaans Dagblad

Wil je Fuikdag ook van jouw ‘bucket list’ afstrepen?

Boek hier jouw Fuikdag arrangement, mis het niet!

Lees dan hier alles over het boeken van jouw vakantie naar Curaçao.

Wanneer wordt Fuikdag georganiseerd? Fuikdag wordt ieder jaar op de eerste zondag van het nieuwe jaar gevierd. In 2025 is dat op 5 januari. Waar wordt Fuikdag gevierd? Fuikdag wordt in de Fuikbaai op Curaçao georganiseerd. Hoe kom ik bij het feest tijdens Fuikdag? De Fuikbaai is tijdens Fuikdag alleen per boot bereikbaar. Je kunt met jouw eigen boot komen of een boot huren. Natuurlijk kun je ook een plekje reserveren bij iemand anders op de boot of een georganiseerde excursie naar het evenement boeken.

