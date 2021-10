Vier jaar cel voor verkrachting eigen dochter van 11 jaar oud

57 Gedeeld

Een vader is vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij zijn eigen dochter van elf jaar had misbruikt. De man was eerder vrijgelaten omdat het onderzoek niet eenduidig was en de man de beschuldiging ontkende.

Maar DNA onderzoek en de verklaring van het meisje zelf was voor de rechter genoeg om misbruik bewezen te achten.

De man had op 1 maart dit jaar zijn dochter verkracht door bij haar naar binnen te dringen. Daarbij was de baarmoeder verwond en traden er bloedingen op. DNA onderzoek bij het NFI in Nederland wees uit dat het gevonden sperma van de vader was.

De vier jaar cel is gelijkt aan de eis van het Openbaar Ministerie. Wel trok de rechter de tijd in voorarrest daarvan af.