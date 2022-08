Vier leden NLS-bende Curaçao veroordeeld

Vier leden van de No Limit Soldiers zijn vandaag veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de bende uit Koraal Specht. Het Openbaar Ministerie heeft met succes betoogd dat de bende een criminele organisatie is, die zich bezighoudt met drugshandel.

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die daarnaast ook vele geweldsdelicten pleegde, waaronder moord en poging tot moord. ook werden criminele winsten, witgewassen.

Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP-gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP-diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP-gesprekken rechtmatig was, en gebruikt kon worden als bewijs tegen de vier NLS’ers.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk.

L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

Helmin Wiels

In november 2020 werd de leider van No Limit Soldiers, Shurandy “Tyson” Q., in Dubai opgepakt. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot verschillende liquidaties, ontvoering, het leidinggeven aan een criminele organisatie en witwassen. No Limit Soldiers voerde onder meer de moord uit op politicus Helmin Wiels in 2013.