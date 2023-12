Vier nieuwe afgestudeerden verrijken archiefbeheer op Curaçao

WILLEMSTAD – Vier studenten van de Intercontinental University of the Caribbean (ICUC) en het Nationaal Archief Curaçao hebben op 6 december hun diploma behaald in Archives and Records Management. Deze afgestudeerden, Sijolands Andrea, Marelva Hassel, Rudesca Christiaan en David Prins, hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het archiefbeheer op Curaçao met hun indrukwekkende afstudeeropdrachten, dat meldt het Nationaal Archief in zijn nieuwsletter deze maand.

Sijolands Andrea voltooide haar afstudeeropdracht over het selecteren en inventariseren van het Archief Bureau Vrouwenzaken (1995-2010). Dit archief, belangrijk voor de geschiedenis van vrouwenemancipatie op Curaçao, is binnenkort toegankelijk zijn voor onderzoekers.

Marelva Hassel en David Prins hebben beiden gewerkt aan de selectie en inventarisatie van de Collectie Frank Martinus Arion (1936-2015). Frank Martinus Arion, een vooraanstaand Curaçaose schrijver en taalwetenschapper, heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de Papiamentse taal en cultuur. Hun werk zorgt ervoor dat dit erfgoed binnenkort wordt overgedragen aan het Instituto Nashonal di Idioma.

Rudesca Christiaan richtte zich op de selectie en inventarisatie van het Archief Hoofd Stembureau (1949-2017). Dit archief bevat belangrijke historische informatie over de verkiezingsgeschiedenis van Curaçao en is nu beschikbaar voor onderzoekers.

Deze afstudeeropdrachten versterken niet alleen de archieven van het Nationaal Archief, maar dragen ook bij aan het culturele en democratische erfgoed van Curaçao. Met een slagingspercentage van 55% dit jaar toont de ICUC haar toewijding aan het opleiden van deskundigen in archiefbeheer en het behoud van de nationale geschiedenis. De afgestudeerden hebben een cruciale rol gespeeld in het toegankelijk maken van deze waardevolle bronnen, wat essentieel is voor zowel academisch onderzoek als publieke kennisvergaring.

De bijdragen van deze studenten illustreren het belang van archiefbeheer in het bewaren en toegankelijk maken van historische documenten, wat essentieel is voor het behoud van het culturele en democratische erfgoed van Curaçao.