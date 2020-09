Curaçao heeft er vier nieuwe lokale corona-besmettingen bij. Een daarvan hoort bij een bestaand cluster, bij drie is nog geen link ontdekt.

In totaal zijn er nu 46 actieve cases op het eiland. Twee minder dan gister. Reden is het herstel van zes patiënten. Eén patiënt ligt in het ziekenhuis.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn 92 mensen besmet geraakt op Curaçao.

Om 11.30 uur Curaçaose tijd is een extra persconferentie met epidemioloog Izzy Gerstenbluth ingepland.