Vier RdK-verdachten horen lagere celstraf in hoger beroep eisen

WILLEMSTAD – Tegen Roderick van Kwartel is gisteren een jaar minder geëist dan in Eerste Aanleg. Toen kreeg de voormalig directeur van de RdK een straf van 3 jaar voor corruptie. Drie anderen kregen toen 30 maanden, maar hoeven volgens het OM, net als Van Kwartel maar 2 jaar de cel in.

De zaak heeft nogal wat impact gehad op de vier, zodat een lagere straf voldoende is, zegt het OM. Zij zijn eerder schuldig bevonden omdat zij geld onder tafel vroegen van een bieder die de raffinaderij wilden overnemen. Het Hof doet over drie weken uitspraak.



