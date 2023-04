Vier Venezolanen ontsnappen uit nieuw detentiecentrum vluchtelingen

WILLEMSTAD – Vier Venezolanen zijn vannacht uit de vreemdelingendetentie van de SDKK-gevangenis ontsnapt. Dat gebeurde rond de klok van één uur.

Het beveiligingspersoneel dat op wacht stond, hoorde een harde knal, omschreven als een explosie en rende naar de locatie, waar ze de vier Venezolanen op de laatste trap richting de vrouwenafdeling zagen rennen.

Uit onderzoek is gebleken dat het volledige slot op hun cel loszat, waarna de vier via het rooster in de luchtruimte zijn gegaan om te kunnen ontsnappen. Volgens de woordvoerder van de gevangenis moeten de vier Venezolanen vrij snel hebben gehandeld. Het sluitwerk van de cellen in de vreemdelingendetentie is speciaal uit Nederland gehaald voor het nieuwe complex.

Zowel SDKK-personeel als de politie zijn op zoek naar deze vier Venezulanen, die vastzaten omdat ze geen geldige verblijfspapieren hadden. Een Venezolaan zit al vast sinds augustus, de anderen vanaf september en november.