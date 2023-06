Vier voetballers met Caribische roots bij Nederland in de Nations League

ROTTERDAM – Het Nederlands elftal staat op het punt om de halve finale van de Nations League te spelen onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. De selectie van 26 spelers is aangekondigd, waarbij de Rotterdamse Kuip op woensdag 14 juni het toneel zal zijn voor de clash tegen Kroatië. Interessant is de opname van vier voetballers van Caribische afkomst in de selectie, namelijk Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida.

Dumfries, momenteel spelend voor Inter Milaan, mag dan wel in Nederland geboren zijn, maar hij is zeker trots op zijn Arubaanse afkomst via zijn vader. Zijn carrière nam een vliegende start in 214 bij Sparta Rotterdam, na een kortstondige uitstap naar het nationale elftal van Aruba tijdens zijn tijd bij BVV Barendrecht.

Timber, geboren in Utrecht, heeft ook Caribische wortels. Zijn moeder komt uit Aruba, terwijl zijn vader een Curaçaoënaar is. Timber, die zijn talenten toont bij Ajax, komt uit een echte voetbalfamilie – zijn tweelingbroer Quinten maakt deel uit van het eerste elftal van Feyenoord, en zijn andere broer Dylan speelt bij Jong FC Utrecht en het Curaçaose elftal.

Malacia, ook bekend als ‘de kleine man met de grote glimlach’ en de ’terriër uit Rotterdam-Zuid’, volgens de Volkskrant, heeft zijn vader te danken voor zijn Curaçaose erfgoed. Hij begon zijn professionele carrière bij Feyenoord en maakte in het afgelopen jaar de overstap naar Manchester United.

Ten slotte is er Geertruida, die zijn beide ouders dankt voor zijn Curaçaose afkomst. Hij is geboren in Rotterdam, vlak bij het De Kuip stadion, en begon zijn voetballoopbaan bij de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, om later over te stappen naar Feyenoord, waar hij inmiddels een vaste waarde in het eerste elftal is.

Toch is het nog maar de vraag of al deze spelers zullen aantreden tijdens de laatste wedstrijden van de Nations League. Bondscoach Koeman legde uit dat deze wedstrijden plaatsvinden aan het einde van het seizoen en dat er rekening moet worden gehouden met mogelijke blessures en uitvallers. Daarom zijn er 26 spelers uitgenodigd. “Dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele personele problemen op te vangen”, aldus Koeman in een interview met VI.