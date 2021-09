Vierde besmettingsgolf in Suriname

39 Gedeeld

PARAMARIBO – Suriname heeft in de afgelopen 24 uur 502 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee was ruim 48 procent van de 1.037 afgenomen coronatests positief. Dat is het grootste aantal binnen een etmaal sinds het begin van uitbraak in het land, meldt nieuwssite Suriname Herald donderdag.

In het land is sprake van een vierde besmettingsgolf. Het totale aantal coronagerelateerde sterfgevallen in het land met ongeveer 600.000 inwoners is opgelopen tot 746. In Suriname geldt nog steeds code paars, het hoogste alarmniveau.

Ruim 43 procent van de volwassen bevolking is volgens de officiële coronawebsite van het land volledig of deels tegen COVID-19 gevaccineerd. De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vond het begin september ondanks zijn zorgen hierover niet nodig om de coronamaatregelen in het land aan te scherpen. Tijdens een persconferentie zei hij dat de verantwoordelijkheid bij de Surinaamse samenleving ligt.

