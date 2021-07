Vierde dodelijke slachtoffer 2021 na schietpartij

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De 18-jarige Trevor Welvaart is zaterdagavond doodgeschoten in de kaya Berom in Montaña Abou. Hij was op straat met een vriend toen iemand anders langs liep en begon te schieten.

Het slachtoffer werd geraakt in zijn bovenlichaam en stierf vrijwel direct. Trevor is het vierde slachtoffer die omkomt op Curaçao door wapengeweld dit jaar.

