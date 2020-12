Vierde tranche liquiditeitssteun onderweg

12 Gedeeld

Willemstad – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten mogen ook in 2021 afwijken van de begrotingsnormen. Hoeveel is nog niet bekend, maar in 2020 was de afwijking gelijk aan de liquiditeitssteun van Nederland.

De vierde tranche is opnieuw een renteloze lening en wordt als voorschot aan Aruba en Curaçao betaald. Voor Aruba is dat 71 miljoen florin.

Curaçao krijgt geen voorschot, omdat er vooralsnog genoeg geld in de staatskas ligt. Sint-Maarten heeft een tekort van bijna 9 miljoen gulden, maar krijgt niets zolang er geen akkoord is met Nederland.

