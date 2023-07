Viering en herdenking 150 jaar afschaffing slavernij, wat gebeurt er vandaag in Nederland?

DEN HAAG – Vandaag, zaterdag, wordt in Nederland, Suriname en op de Caribische eilanden van het koninkrijk Keti Koti gevierd en de afschaffing van de slavernij herdacht. 150 jaar geleden werd slavernij definitief afgeschaft onder Nederlands bewind, en dit moment wordt nationaal gemarkeerd met herdenkingen, kransleggingen, plengoffers, en culturele festivals in elke provincie.

Nederland schafte formeel de slavernij af in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk 160 jaar geleden, en dit werd 150 jaar geleden daadwerkelijk uitgevoerd. In Suriname moesten sommige voormalige slaven nog tien jaar doorwerken op de plantages onder staatstoezicht, dus de slavernij was daar pas echt voorbij in 1873. Vandaag, zaterdag, begint ook officieel het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat doorloopt tot 1 juli 2024.

In Zeeland worden er namens de provincie en de gemeenten Middelburg en Vlissingen excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De Bilt maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar haar eigen slavernijverleden. In Den Haag neemt het Nationale Theater deel aan een stadswandeling waar acteurs verhalen delen die zich op de route hebben afgespeeld. Harderwijk is het toneel van een Bigi Spikri optocht, een feestelijke parade met traditionele kleding.

Het Surinaamse gerecht heri heri, dat slaven op de plantages aten en tegenwoordig als delicatesse wordt gezien, wordt in vijftien steden door het hele land uitgedeeld “ter nagedachtenis aan het slavernijverleden en om het verleden met het heden te verbinden”.

In meerdere instellingen, waaronder het Mauritshuis in Den Haag, het Rijksmuseum in Amsterdam en bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, worden Keti Koti Tafels georganiseerd. Volgens de organisatie zijn deze tafels bedoeld om gesprekken te bevorderen tussen witte mensen en mensen van kleur over slavernij, koloniale geschiedenis en de hedendaagse gevolgen ervan.

Enkele musea, zoals het Maritiem Museum Zeeland, het Frans Hals Museum in Haarlem en het Amsterdam Museum, bieden zaterdag gratis entree aan. Er worden extra activiteiten georganiseerd zoals concerten en rondleidingen over het slavernijverleden.