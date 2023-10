Vierlandenoverleg: gezamenlijke aanpak van armoede en sociale ongelijkheid

WILLEMSTAD – Het Vierlandenoverleg Sociale Ontwikkeling & Arbeid, dat vrijdag plaatsvindt in het Renaissance Hotel op Curaçao, richt zich op de gezamenlijke aanpak van armoede, de concurrentie op de arbeidsmarkt, migratiebeleid en de verschillen in sociale voorzieningen in de vier landen van het Koninkrijk.

Deelnemers aan het overleg zijn de ministers verantwoordelijk voor sociale aangelegenheden en arbeid van de vier landen, of hun vertegenwoordigers.

Tijdens het overleg worden de bevindingen uit het Rapport Sociaal Minimum BES gepresenteerd en besproken, evenals de thema’s van de recente conferentie in St.-Maarten over sociale zekerheid.

Ook de ongelijkheid in sociale voorzieningen op de eilanden en de impact daarvan op migratie tussen de eilanden staat op de agenda. Er wordt besproken hoe een betere samenwerking en nieuwe wet- en regelgeving kan bijdragen aan het verminderen van deze door Curaçao uitgesproken ongewenste migratie.

Daarnaast zal er gekeken worden naar de samenwerking tussen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD en de Caribische eilanden. Curaçao heeft een samenwerkingsovereenkomst met het NIBUD.

Het doel van het overleg is om de samenwerking tussen de vier landen op het gebied van sociaal beleid te versterken, om zo ongelijkheden te verminderen en succesvolle projecten te delen en over te nemen.