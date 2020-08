Vijf arrestaties in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

9 Gedeeld

Nederland – De politie in Nederland heeft woensdag vijf verdachten aangehouden voor de fatale schietpartij zaterdag in Amsterdam. De 24-jarige Bas van Wijk kwam daarbij om het leven. Hij is een zoon van Henk van Wijk, mede-oprichter van Cafe de Tropen en is geboren op Curaçao.

De verdachten zijn alle vijf Amsterdammers in de leeftijd van 18 tot 26 jaar oud. Bas werd doodgeschoten toen hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. Zijn dood heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vrijdag wordt er een stille tocht gehouden. Met de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas’ roepen twitteraars op om zondag te komen demonstreren op de Dam in Amsterdam.

