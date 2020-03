10 Gedeeld

Willemstad – Afgelopen 29 februari zijn er vijf baby’s geboren op Curaçao. Dat heeft de Èxtra bij navraag uitgezocht.

Eén baby kwam ter wereld in het centrum van Fundashon duna Lus. De andere vier werden geboren in het Curaçao Medical Centrum. Het Advent ziekenhuis had op schrikkeldag geen bevallingen.

De vijf baby’s zijn officieel maar een keer in de vier jaar jarig. In de andere jaren moeten de ouders kiezen of dat op de 28e is of de eerste maart.