Vijf fotografen in landhuis Bloemhof

Foto: Bea Moedt

Bloemhof begint dit nieuwe jaar met een fototentoonstelling met Bea Moedt, Brett Russel, Ellen Spijkstra, Henk Leue en Monique Harbers.

Zij portretteren foto’s van mensen, natuur en architectuur . De tentoonstelling opent op zaterdag 5 februari om 10.30 uur.

Bea Moedt

Bea Moedt woont op Curaçao sinds 1993. Het eiland inspireerde haar om de camera te pakken en daarmee rond te zwerven. Vooral ook om niet te vergeten. Haar geheugen laat zich vaak in de steek.

Met haar foto’s probeert ze emoties van mensen vast te leggen met uiterste precisie. Bea is autodidact met een diepe innerlijke drang naar perfectie. Ze fotografeerde evenementen als het North Sea Jazz Festival voor de pers. Dieren, natuur en vliegtuigen zijn enkele van haar favoriete onderwerpen. Bea gepubliceerde fotoboeken en won diverse prijzen met haar werk.

Brett Russel

Brett Russel werd geboren in 1982 op het eiland Curaçao. Op zijn 18e verhuisde hij naar Nederland, waar hij studeerde in menselijke beweging. Hij is een professionele fotograaf sinds 2010 en is momenteel gevestigd in Curaçao.

Brett begonnen met fotografie als hobby in het vastleggen van zo ongeveer alles, zoals bruiloften, evenementen en natuur. Tegenwoordig werkt hij in de reclame en is gespecialiseerd in portretten en fotografie van de beeldende kunst.

Hij vindt inspiratie in de Curaçaose lokale culturele scene, in de muziek, zoals hip hop en jazz tot hedendaagse kunst. Zijn werk wordt gekenmerkt door een balans van gestileerde conceptuele foto’s met een toegankelijk karakter. Zijn werk is tentoongesteld in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Berlijn en San Francisco.

Ellen Spijkstra

Fotografie is altijd al een van de favoriete hobby’s Ellen Spijkstra. Haar carrière als professioneel fotograaf begon bij toeval toen ze besloot om een ​​foto in te dienen voor een wedstrijd op Curaçao in 1985, waarvoor ze de eerste prijs won. Naar aanleiding van dit succes begon ze anderen haar werk te laten zien.

Ellen toonde haar werk op internationaal tentoonstellingen en werd geselecteerd door veel particuliere opdrachtgevers. Ze besloot om haar fotografievaardigheden aan te scherpen en deed dat op de New York Institute of Photography.

Ze verhuisde naar Curaçao in 1980 na het afronden van haar studie als keramist aan de Minerva Academie voor Schone Kunsten in Groningen, Nederland. Ellen heeft twee passies: keramiek en fotografie.

Henk Leue

De interesse van Henk in fotografie begon in 1978 met een zeer eenvoudige camera en lens. Hij woonde toen in Nederland sinds 1966. Hij had toegang tot een donkere kamer en ontwikkelde zijn foto’s zelf. In 1979 keerde hij terug naar Curaçao, waar zijn passie voor fotografie bleef branden.

Hij fotografeerde vele evenementen en won diverse prijzen. Henk geniet van het vastleggen van de wilde natuur en heeft een bijzondere liefde voor landhuizen.

Monique Harbers

Monique Harbers neemt onderwaterfoto’s en houdt van foto’s schieten van de natuur, ruïnes en de architectuur. Haar werk was te zien in vele tentoonstellingen, zowel in Nederland als Curaçao, waarvan twee solo-exposities in Nederland: een in het muZEEum in Vlissingen en de andere bij het Curaçaohuis in Den Haag. Maar ook In Curaçao, op de kunstenaars lounge van het Curaçao North Sea Jazz Festival.

In 2005 en 2006 besloot ze om verschillende fotografiecursussen te volgen bij de Fotogram instituut in Amsterdam. Ze woont en werkt in Curaçao sinds 2009, waar ze de schoonheid van het eiland documenteert met haar camera.