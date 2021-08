Vijf gedetineerde vissers in Venezuela vrijgelaten

62 Gedeeld

Foto Extra

Willemstad – Minister President Gilmar Pisas heeft vandaag tijdens de persconferentie aangekondigd dat de vijf vissers die sinds 27 maart 2020 gevangenzitten in Venezuela zijn vrijgelaten.

Het gaat om vijf Curaçaoënaars. Zij voeren op open zee toen de lockdown begon. De vissers zijn toen aangehouden in de territoriale wateren van Venezuela.

Volgens Human Rights Defense Curaçao gaat het om Evelio Evertsz geboren 11-5-1970 op Curaçao, Genaro Thode geboren op 29-4-1958 in Bonaire wonende op Curaçao, Naoki Snijders geboren op 18-12-1993 in Curazao, Wolfang Accides Zavala Mar geboren op 28-05-1969 in Venezuela en inwoner van Curaçao en Davidson Gonzales geboren op 4-12-2000 op Curaçao.

De vijf vissers kregen bijstand vanuit de Nederlandse Ambassade. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken drong in februari al aan op een snel en eerlijk proces bij de Venezolaanse autoriteiten.

Hoe de vrijlating tot stand is gekomen is nog onduidelijk, maar Pisas heeft aangegeven hier op een later tijdstip meer uitleg over te geven.

