Vijfde verdachte in de Curaçaose haven aangehouden op verdenking van drugs plaatsen in zeecontainers

WILLEMSTAD – Vanochtend is op Curaçao door het Recherche Samenwerkingsteam RST samen met het Korps Politie Curaçao en de Douane opnieuw een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij het plaatsen van cocaïne in containers met bestemming Europa. Het gaat om 37-jarige F.R.F. De aanhouding vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Aansluitend op de aanhouding zijn twee woningen onder leiding van een rechter-commissaris doorzocht. F.R.F. wordt ervan verdacht dat hij betrokken is geweest bij het uitvoeren van grote hoeveelheden cocaïne via de haven aan het Schottegat te Curacao. De eindbestemming van de cocaïne was Europa.

eerder werden al drie beveiligers en een dockmaster aangehouden, die over langere periode betrokken waren bij het plaatsen van grote hoeveelheden cocaïne in containers. Deze mannen zitten nog in detentie. Wat de rol van de nieuwe verdacht is, wordt niet gezegd.