Vijftien oliemaatschappijen tonen interesse in heropening Isla olieraffinaderij

WILLEMSTAD – De Isla olieraffinaderij heeft de aandacht van maar liefst vijftien oliemaatschappijen die bereid zijn om het te heropenen. Binnen twee weken zal de eigenaar van de raffinaderij Refineria di Kòrsou (RdK) de laatste twee kandidaten kiezen, waarna de uiteindelijke preferred bidder wordt geselecteerd. Dit meldt Patrick Newton, de directeur van RdK, aan het Antilliaans Dagblad.

De directeur is vol vertrouwen dat de raffinaderij na talloze pogingen eindelijk operationeel zal worden. Zijn optimisme is gevoed door geopolitieke verschuivingen en vooral door de kortere contractduur.

De eerdere vereiste van een 30-jarig contract is losgelaten door de regering. RdK onderhandelt momenteel ook met bestaande oliemaatschappijen om de deal aantrekkelijker te maken voor mogelijke toekomstige exploitanten.

“Met de versoepeling van de voorwaarden maken we de deal aantrekkelijker. De ‘instap’ wordt korter en men hoeft zich niet meer voor 30 jaar aan een contract te binden. Vijf of tien jaar is nu de norm,” legt Newton uit. Hij voorspelt dat de olieraffinaderij de komende twintig tot dertig jaar relevantie zal winnen vanwege de huidige ontwikkelingen in de vraag naar olieproducten. Newton wijst op de verschuivingen in de Verenigde Staten, waar ruwe olie uit Venezuela wordt gehaald, wat duidt op mogelijke versoepeling van sancties.

Jarenlang

De zoektocht naar een betrouwbare partner is een complex proces gebleken voor RdK, dat sinds 2013 eigenaar is van de petroleumfaciliteiten op het eiland. “Het is niet gemakkelijk, maar ik geloof er heilig in,” benadrukt Newton.

De opstart van de raffinage-activiteiten verloopt in drie fases. Allereerst start RdK met de activiteiten van het Amerikaanse bedrijf Global Oil, gespecialiseerd in asfaltproductie voor de Amerikaanse markt. De keuze voor propaangas in plaats van asfalt bij verbrandingsprocessen zal ook aan milieueisen voldoen en eerder operationeel zijn.

Voor de tweede en derde fase van de olieraffinaderij wordt momenteel een selectieproces gehouden.

CPR

De recente strubbelingen rond de laatste preferred bidder, Caribbean Petroleum Refinery (CPR), worden nog herinnerd. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de vervalsing van bankdocumenten in deze zaak.

De uitspraak van de rechter dat CPR meer dan acht miljoen dollar moet betalen aan RdK voor achterstallige huur van opslagtanks bij Bullenbaai, wordt positief ontvangen door Newton.

Maar hij benadrukt dat CPR waarschijnlijk niet aan haar verplichtingen zal voldoen. RdK heeft alternatieve opties om de vordering te innen, waaronder het retentierecht voor opbrengsten uit de verkoop van opgeslagen olie.