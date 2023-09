Vijftigduizend jaarlijks voor aanpak jeugdprostitutie op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid gaat volgend jaar vijftigduizend* gulden vrijmaken voor de aanpak van jeugdprostitutie op het eiland. Ook in de jaren daarop tot 2027 is vijftigduizend jaarlijks beschikbaar.

Het plan om jeugdprostitutie te bestrijden valt ook onder het bredere ontwikkelingsplan voor de wijken van Curaçao, dat uitgevoerd wordt door Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, SOAW.

Het wijkontwikkelingsplan wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende ministeries, belanghebbenden en niet-gouvernementele organisaties.

Kindermisbruik

Daarnaast wordt er een meldcode geïmplementeerd. Die bestaat uit vijf stappen, die door professionals in de hulpverlening moeten worden gevolgd om actie te ondernemen in gevallen van vermoedelijk kindermisbruik of geweld in de wijk, waaronder rapportage van misbruik.

De implementatie van de meldcode is een van de hoogste prioriteiten van het ministerie van SOAW om kindermisbruik en geweld op Curaçao te bestrijden. Onder de meldcode wordt een communicatieplan opgesteld met een voorlichtingscampagne op nationaal niveau.

NB., in een eerdere versie van dit bericht is per ongeluk 50 miljoen gulden als bedrag gemeld. Dat klopt niet en is nu gecorrigeerd. Onze excuses voor deze vergissing.