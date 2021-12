Virginia Color kleurt Curaçao

Virginia Color Curaçao is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een modern en professioneel bedrijf. Het bedrijf voorziet Curaçao inmiddels al 8 jaar van kleur! Virginia Color heeft naast een veelzijdige winkel met verf ook alle denkbare verfbenodigdheden voor jouw klus in huis.

Virginia Color maakt elke gewenste kleur ter plekke. De keuze is bijna onbeperkt te noemen met maar liefst 12.000 kleuren om uit te kiezen. De winkel zelf is overzichtelijk en goed ingedeeld. De medewerkers geven uitstekend advies, zijn professioneel en vriendelijk.

Mengen van de verf

Schudden

Via een computer mengt een machine de door jouw gekozen kleur. Nadat de kleuren zijn toegevoegd aan de basis pot met verf, stopt de medewerker de verf in een schudmachine. Deze machine zorgt er voor dat jouw verf goed gemengd wordt. Wanneer je thuis komt kun je dus meteen aan de slag!

Assortiment

Virginia Color heeft een zeer breed assortiment met verfbenodigdheden. Je kunt hierbij denken aan kwasten, rollers, tapes, ontvetters, schuurpapier, verfbakjes, afdekmateriaal maar natuurlijk vind je er nog veel meer.

Het veelzijdige assortiment bestaat uit:

Muurverf

Houtverf

Olieverf

Magna Acrylic (zout bestendig)

Verf voor daken

Primer

Wall sealer

Tinner

Kwasten

Rollers

Schuurpapier

(Acrylaat) kitten

Muurvuller

Lakplamuur

Plamuurmessen

Tape

Lijm







Openingstijden en contact

De gehele maand december is Virginia Color iedere zondag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Maandag t/m zaterdag 8.15 uur – 13.00 uur 14.30 uur – 18.00 uur Zondag Gesloten Gesloten

Virginia Color Curaçao Adres F.D. Rooseveltweg 99

Telefoon : +599 9 86 88 595

E-mail : [email protected] WhatsApp





