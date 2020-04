Virtuele herdenking ALM-crash

Foto – Curaçao International Airport

Willemstad – Zaterdag 2 mei is het 50 jaar geleden dat ALM vlucht 980 in zee stortte op weg naar Sint-Maarten. 23 mensen kwamen om het leven, waaronder stewardess Margareth Abraham.

Het adres van de internationale luchthaven Hato is naar haar vernoemd: Plaza Margareth Abraham. Vanwege de huidige Covid-19-voorschriften is er geen herdenking, maar wel een virtuele ceremonie. Luchthavenbeheerder CAP vraagt iedereen om een foto van haar te downloaden en deze met bloemetjes-icons te plaatsen op je eigen sociale media pagina. Plus een vermelding van Curaçao International Airport.