Vis is bijna onbetaalbaar zegt Consumentenbond

WILLEMSTAD – Wie tijdens de Heilige Week, in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen vis wil eten, is duur uit. Zo duur dat de Consumentenbond stelt dat die bijna onbetaalbaar is geworden.

De bond vergeleek de prijzen van 102 verschillende soorten visgerechten in zestien winkels en vond grote prijsverschillen. De Stichting merkte op dat er een groot verschil was in de prijzen van visgerechten. Ondanks de grote prijsverschillen, heeft de Consumentenbond een top drie opgesteld van de best gesorteerde supermarkten en de supermarkt met de beste prijzen.

De top drie best gesorteerde supermarkten zijn Mangusa Hypermarket met 78 producten, Mangusa Rio met 74 producten en Bon Bini Supermarket met 68 visproducten.

De top drie supermarkten met de beste prijzen zijn Mangusa Hypermarket met 34 goedkoopste visproducten, gevolgd door Mangusa Rio met 30 producten en op de derde plaats Bon Bini Supermarket met vijftien goedkoopste visproducten.

Bij deze prijsvergelijking is geen rekening gehouden met de kwaliteit of het land van herkomst van de producten. Voor meer informatie over de prijzen van de verschillende producten in deze vestigingen, kunnen consumenten de website van de Fundashon pa Konsumido raadplegen.